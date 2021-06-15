Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена

Президент Володимир Зеленський 15 червня звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини. Указ вже оприлюднили на сайті.
Про причини такого рішення наразі не повідомили. Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років.
Читайте також У сім'ї дитячого омбудсмена Кулеби трапилося горе
Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації. Відповідний указ також опублікували.
Як відреагував Кулеба
Чиновник у фейсбуці підтвердив, що завершує свою роботу на посаді дитячого омбудсмена.
Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував,
– написав Кулеба.
Однак він додав, що не залишає сферу захисту дітей і надалі працюватиме.
Що відомо про Миколу Кулебу
- Кулеба був дитячим омбудсменом з грудня 2014 року. Оскільки термін його повноважень – 5 років, то Зеленський у 2019 році призначив посадовця повторно.
- У 2002-2006 роках очолював благодійну організацію "Відкрите серце". У 2006 році очолив міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей".
- З 2006 року працював начальником Служби у справах дітей КМДА.
- Крім того, займався роботою над програмами захисту прав дітей, зокрема, питаннями виховання дітей-сиріт .
- Він відкрив "Міський центр дитини", який запровадив навчання для усиновлювачів, активізував влаштування дітей-сиріт у сім'ї.