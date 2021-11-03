Зеленський звільнив начальника прикордонної розвідки, який має очолити митницю

Володимир Зеленський звільнив начальника розвідки Державної прикордонної служби В'ячеслава Демченка. Ймовірно, його призначать головою Державної митної служби.

Указ про звільнення Демченка з посади Зеленський підписав 3 листопада. Про це свідчить інформація на сайті Офісу Президента.

До теми "Мешкає у гуртожитку і їздить на Lanos": Зеленський обрав кандидата на голову митниці, – ЗМІ

Зеленський звільнив начальника прикордонної розвідки

Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України,

– йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Демченка можуть призначити головою митниці замість Павла Рябікіна. Зокрема, видання ZN.ua писало, що Зеленський підтримав його кандидатуру через скромність Демченка – він мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Daewoo Lanos.

Ймовірне призначення Рябікіна: що відомо

У жовтні 2020 року президент надав Демченку звання бригадного генерала. Наразі він очолює управління інформації адміністрації Державної митної служби.

На засіданні Ради 3 листопада нардепи відправили у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. На заміну йому новим очільником відомства, ймовірно, стане Павло Рябікін. Тому Державна митна служба потребуватиме нового главу.