Зеленський звільнив очільників СБУ на Київщині, Львівщині та Тернопільщині

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільників СБУ кількох областей. Нових голів призначатимуть на Київщині, Львівщині, а також Тернопільщині.

У понеділок 15 серпня президент України підписав відразу кілька указів. У них йдеться про звільнення голів СБУ у низці областей, а також призначення їхніх наступників.

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Кого звільнили з посади

Відомо, що з посади глави СБУ звільнили:

начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка;

начальника СБУ у Тернопільській області Юрія Борейчука;

начальника СБУ у Київській області Сергія Заяця.

Відразу ж Володимир Зеленський призначив нового голову СБУ у Київській області. Ним став Артем Бондаренко, котрого зняли з цієї посади у Львівській.

Зауважимо, щоТож не потрібно розганяти зраду. Наприклад, той же Заяць був начальником СБУ в Івано-Франківській області у 2021 році.​

Оскільки ми заговорили про СБУ, то несправедливо буде оминути увагою результативність роботи служби. Так, на Одещині вдалось викрити медика. Він здавав спецслужбам росії місця перебування наших військових.

Зокрема він розповідав про пересування підрозділів ЗСУ, а також ТрО. Також від нього до ворога надходила інформація про роботу резервних аеродромів і військових полігонів, розташованих на півдні області.

Якими були обов'язки затриманого

Затриманий надавав точні координати об'єктів оборони на карті;

також в його обов'язки входило надання інформації щодо стану об'єкта, матеріалів, призначення та використання військовими, прилеглу територію – усе це потрібно було описувати до деталей;

розповідав, скільки українських військових і нашої техніки, а також, куди вони рухаються;

доповідав про кількість облаштованих ЗСУ укріплень.

Також про підозру повідомили на днях 35-річній киянці. Вона здавала російській фсб місця розташування українських військових. Правоохоронці розповіли, що затримана має антиукраїнську позицію, тож саме тому допомагала ворогові.

Вона надсилала у спеціально створений закритий телеграм-канал фото та відео. Відповідну інформацію співробітники фсб отримували та використовували для координації своїх дій. Зокрема для ракетних і авіаударів по об'єктах Києва.​

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