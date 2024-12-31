Зеленський звільнив Попка з посади начальника Київської МВА, його замінить Тимур Ткаченко
Указом президента звільнено начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. На його місце призначили Тимура Ткаченка.
Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази президента №897 та №898.
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Деталі нового призначення
Своїми указами президент України Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації. Відповідно він звільнив з посади колишнього очільника міської адміністрації Сергія Попка.
Попко очолював керівний орган з 21 жовтня 2022 року. До того мав доволі довгу кар'єру у керівництві Збройними Силами. Зокрема у 2016 році він був Командувачем Сухопутних військ України, а з 2019 року обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони України.
Тимур Ткаченко – член наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості, колишній директор Департаменту територіального контролю міста Києва. З вересня 2024-го працював заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.