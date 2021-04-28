Зеленський звільнив Щербу з посади посла в Австрії й призначив низку послів

Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення Олександра Щерби з посади посла України в Австрії. Водночас він зробив також кілька дипломатичних призначень.

Відповідні документи опублікували на сайті Офісу Президента 28 квітня. Що відомо про Щербу та новопризначених послів – читайте далі.

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Що відомо про Олександра Щербу

Джерело: "Вікіпедія"

Український дипломат, навчався в Інституті міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Кандидат політичних наук.

На дипломатичній службі перебуває з березня 1995 року. Працював аташе та третім секретарем у посольстві України у Німеччині, а також радником у посольстві у Вашингтоні.



Олександр Щерба / Фото з сайту українського посольства

Був спічрайтером міністра закордонних справ Анатолія Зленка. У різних роках працював у МЗС на посаді посла з особливих доручень.

Посаду українського посла в Австрії обіймав з 2014 року. Влітку 2018 року отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу

Скандал з австрійською газетою

У квітні австрійська газета Der Standardat у своєму матеріалі використала наратив кремлівської пропаганди й назвала війну в Україні "громадянським конфліктом".

Щерба різко відреагував на некоректний опис подій. Після цього видання виправило помилку, проте залишило старий заголовок. Крім цього, вказали, що матеріал відредагований.

Зеленський призначив послів