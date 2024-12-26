Зеленський звільнив посла України в Німеччині Олексія Макеєва, – ЗМІ

Посла України в Німеччині Олексія Макеєва достроково звільнять. Він обіймав цю посаду з вересня 2022 року.

Його наступником може стати чинний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Яка причина звільнення Макеєва

За даними видання, офіційною причиною звільнення є регулярна ротація дипломатів, однак, "за лаштунками все може бути інакше".

Там також зауважили, що роботу Макеєва систематично та публічно критикував його попередник Андрій Мельник, який протягом семи років був послом у Берліні, а згодом очолював дипломатичне представництво у Бразилії.

У дипломатичних колах кажуть, що Мельник не стримував своєї критики. Проте поки не зрозуміло, чи вплинуло це на рішення про звільнення Макеєва за нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Як зазначають у виданні, Макеєв залишиться дипломатичним представником Києва у Німеччині до лютого 2025 року.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський призначив нових послів України у Китаї, Литві, Угорщині та низці інших держав. На сайті президента спершу виклали укази про звільнення чинних послів, а відтак про призначення нових.