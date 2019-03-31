Зеленський і Порошенко виходять у другий тур виборів президента, – дані екзит-полу
У другий тур президентських виборів України, який відбудеться 21 квітня, за результатами екзит-полу проходить Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.
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Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.
Результати екзит-полу першого туру виборів президента України
Екзит-пол провів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч 956 виборців на 400 дільницях.
Зауважимо,Зеленського найбільше підтримали жителі південних та східних регіонів, а найменше на Заході. Чинний президент найбільшу підтримку отримав на Заході, а найменше – на Сході країни.
Як відбуватимуться вибори-2019
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