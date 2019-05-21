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      Зеленський може відкласти розпуск Ради, щоб запрацювали зміни до виборчого законодавства

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      Зеленський може відкласти указ про розпуск парламенту, повідомив Богдан
      Зеленський може відкласти указ про розпуск парламенту, повідомив Богдан / President.gov.ua

      Підписання Президентом України Володимиром Зеленським і публікація указу про розпуск парламенту можуть бути відкладені на кілька днів. Усе для проведення позачергового засідання Верховної Ради, подальшогоухвалення парламентом рішень і їх публікації.

      "Позачергове засідання Верховної Ради може бути запропоновано провести 22 травня. Оскільки саме 22 травня є найоптимальнішим терміном для публікації указу про розпуск парламенту, щоб дотриматися всіх норм Конституції. Тобто – період у 60 днів і проведення виборів в останню неділю цього періоду", – сказав радник глави держави Андрій Богдан після консультації голів фракцій парламенту з президентом.

      Читайте також: Про що домовились Зеленський і голови фракцій щодо розпуску парламенту

      Можливо, публікація указу про розпуск Ради може бути відкладена на кілька днів, щоб провести позачергове засідання парламенту, підписати і опублікувати схваленні нардепами рішення.

      Раніше Богдан повідомив, що у Зеленського міркують над тим, щоб звернутися до голови парламенту Андрія Парубія з проханням скликати позачергове засідання для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів, що стосуються скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

      Наступний пленарний тиждень парламенту пройде з 28 по 31 травня, свідчить календарний план поточної сесії Верховної Ради.

      Зеленський зустрівся з головами фракцій: про що говорили

      1. Домовилися провести дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року;
      2. Обговорили зміни до виборчого законодавства про скасування мажоритарної складової,
      3. Зеленський запропонував зниження прохідного бар'єру на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).
      4. Вели дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – це уточнення норм про імперативний мандат (тобто законодавчо закріплену можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців).

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      20 травня під час інавгурації Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду, але перед цим закликав нардепів схвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, виборчий кодекс (вибори до парламенту за відкритими списками).

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Зеленський Законодавство
      Джерело: 24 канал
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