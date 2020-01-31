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      Зеленський попросив у прем'єра Болгарії про екстрадицію Левіна

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      Зеленський провів телефонну розмову з Борисовим / колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим. У ході розмови президент висловив сподівання, що питання екстрадиції Олексія Левіна – підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк – вирішиться найближчим часом.

      Також Зеленський подякував очільнику болгарського уряду за те, що болгарські правоохоронці, координуючи дії з українськими, затримали підозрюваного, повідомляє Офіс Президента України.

      До слова: Вбивство Гандзюк: болгарський суд арештував Левіна, Україна направила запит на екстрадицію

      Крі​м того, український президент та болгарський прем'єр обговорили розвиток двостороннього політиченого діалогу та економічного співробітництва. Наприклад, було відзначено, що за прогнозом у 2019 році обсяг торговельно-економічного співробітництва вперше за останні 10 років перевищив 1 мільярд доларів.

      Подальша активізація економічної співпраці повинна сприятиме проведенню чергового засідання українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Великі перспективи співпраці є у галузях транспорту та туризму.

      Володимир Зеленський подякував колезі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Він також подякував Бойко Борисову за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови.

      Як Левін опинився у Болгарії:

      • У Болгарії переконують: підозрюваний у справі Гандзюк потрапив до їхньої країни через Румунію у 2018 році.
      • Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак.
      • У Болгарії Левін ніде офіційно не реєструвався, ба більше, змінив зовнішність.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк:

      • На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою.
      • Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували її, провели низку операцій, однак 4 листопада 2018 року активістка померла у лікарні.
      • Координатором замаху вважають Сергія Торбіна, він був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, безпосередній нападник на активістку Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
      • Досі у ролі підозрюваних перебувають 3 осіб: Олексій Москаленко (Левін), який начебто організував вбивство, Ігор Павловський нібито замовляв вбивство (перебуває під вартою), Владислав Мангер – ще один замовник вбивства (перебуває на волі під заставою).
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Болгарія Справа Катерини Гандзюк Офіс Президента Президент України
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