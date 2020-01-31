Зеленський попросив у прем'єра Болгарії про екстрадицію Левіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим. У ході розмови президент висловив сподівання, що питання екстрадиції Олексія Левіна – підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк – вирішиться найближчим часом.

Також Зеленський подякував очільнику болгарського уряду за те, що болгарські правоохоронці, координуючи дії з українськими, затримали підозрюваного, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Вбивство Гандзюк: болгарський суд арештував Левіна, Україна направила запит на екстрадицію

Крі​м того, український президент та болгарський прем'єр обговорили розвиток двостороннього політиченого діалогу та економічного співробітництва. Наприклад, було відзначено, що за прогнозом у 2019 році обсяг торговельно-економічного співробітництва вперше за останні 10 років перевищив 1 мільярд доларів.

Подальша активізація економічної співпраці повинна сприятиме проведенню чергового засідання українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Великі перспективи співпраці є у галузях транспорту та туризму.

Володимир Зеленський подякував колезі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Він також подякував Бойко Борисову за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови.

Як Левін опинився у Болгарії:

У Болгарії переконують: підозрюваний у справі Гандзюк потрапив до їхньої країни через Румунію у 2018 році.

Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак.

У Болгарії Левін ніде офіційно не реєструвався, ба більше, змінив зовнішність.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: