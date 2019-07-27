Зеленський прилетів на фестиваль "Ліги сміху" в Одесу: фото, відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 липня, з неофіційним візитом прилетів до Одеси. Там він відвідав фестиваль "Ліги Сміху". Разом з главою держави в курортне місто приїхала його дружина Олена з дітьми та голова Офісу президента Андрій Богдан.

Зеленський прилетів в Одесу економ-класом рейсу авіакомпанії МАУ. На борту перебували й інші пасажири, серед яких і одеські школярі, пише "Думська".

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Діти захотіли зробити селфі з президентом, який у цей час спав. Проте, глава держави з розумінням поставився до бажання школярів і зробив з ними фото.

"Коли я підійшла до нього, то президент міцно спав. Андрій Богдан, який сидів поруч, попросив увійти в становище і дати йому поспати. Але я все-таки попросила його розбудити. Навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися", – розповіла вчителька Саїда Роговська.



Зеленський зі школярами в літаку по дорозі до Одеси / фото "Думская"

Попри те, що Зеленський скористався для перельоту компанією МАУ, частина його охорони, обслуга, і неперевіреними даними, дружина Олена з дітьми прилетіли в Одесу літаком АН-148 президентського авіазагону.

Зеленський прилетів в Одесу /фото "Думская"

Як розповідають очевидці, перша леді відпочивала на пляжі "Табу", частина якого закрили заради неї, а дно перевірили водолази.

Надвечір Зеленський з сином прийшов на морський вокзал, де проходило гумористичне шоу "Ліги сміху" (проект "Студії Квартал 95").

Президент Зеленський на фестивалі "Ліги сміху" /фото "Думская"

Для безпеки глави держави глядачів пропускали лише через металошукачі, забирали навіть пластикові пляшки і стаканчики.

Ведучий Євген Кошовий, який і замінив Зеленського в шоу, не втратив можливості пожартувати над присутністю президента на концерті.

У залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно,

– сказав комік.

Зеленський на фестивалі "Ліги сміху": відео

До слова, це вже не вперше президент Володимир Зеленський приходить на концерти "Ліги Сміху". 5 травня глава держави вийшов на сцену розважального шоу у київському Жовтневому палаці. Він привітав присутніх, сказав "я вас люблю" та передав мікрофон екс-колезі Євгену Кошовому, який тепер є ведучим програми. Далі – сів у першому ряду поруч із дружиною, і шоу продовжилося.