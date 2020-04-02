Україна невдовзі підпише з МВФ програму розширеного фінансування, – Зеленський

Президент Україні Володимир Зеленський сподівається, що найближчими тижнями Україна та МВФ підпишуть меморандум про програму розширеного фінансування.

Про це він заявив під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, передає пресслужба українського президента.

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Під час цієї розмови сторони окремо обговорили продовження реформ і переговори з міжнародними партнерами.

Ми перебуваємо в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки,

– зауважив Зеленський.

Які події передували цій заяві

На початку березня прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україні залишалося виконати ще дві вимоги МВФ, аби отримати транш.

Мовилося про:

земельну реформу;

банківський закон (про неможливість повернення банків ексвласникам).

Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєк. А у ніч проти 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.

Після цього Шмигаль висловив переконання, що Україна найближчим часом може отримати перший транш МВФ.

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