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      Україна невдовзі підпише з МВФ програму розширеного фінансування, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Україні Володимир Зеленський сподівається, що найближчими тижнями Україна та МВФ підпишуть меморандум про програму розширеного фінансування.

      Про це він заявив під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, передає пресслужба українського президента.

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      Під час цієї розмови сторони окремо обговорили продовження реформ і переговори з міжнародними партнерами.

      Ми перебуваємо в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки,
      – зауважив Зеленський.

      Які події передували цій заяві 

      На початку березня прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україні залишалося виконати ще дві вимоги МВФ, аби отримати транш.

      Мовилося про:

      • земельну реформу;
      • банківський закон (про неможливість повернення банків ексвласникам).

      Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєк. А у ніч проти 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.

      Після цього Шмигаль висловив переконання, що Україна найближчим часом може отримати перший транш МВФ.

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      Що відомо про перемовини України та МВФ: головне

      • 7 грудня 2019 року Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.
      • Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року. Але остаточне погодження – за Радою директорів МВФ. Також воно залежатиме від виконання з боку України низки невідкладних дій.
      • Очікували, що МВФ остаточно узгодить цю програму в лютому 2020 року, але процес затягнувся.
      • Нещодавно Bloomberg повідомляв, що перемовини України з Міжнародним валютним фондом затягуються, зокрема, через відставку уряду Олексія Гончарука.
      • 11 грудня уряд зареєстрував так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів ексвласникам.
      • Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.
      • Вже ексміністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Транш МВФ МВФ Президент України Володимир Зеленський
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