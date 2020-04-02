Україна невдовзі підпише з МВФ програму розширеного фінансування, – Зеленський
Президент Україні Володимир Зеленський сподівається, що найближчими тижнями Україна та МВФ підпишуть меморандум про програму розширеного фінансування.
Про це він заявив під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, передає пресслужба українського президента.
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Під час цієї розмови сторони окремо обговорили продовження реформ і переговори з міжнародними партнерами.
Ми перебуваємо в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки,
– зауважив Зеленський.
Які події передували цій заяві
На початку березня прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україні залишалося виконати ще дві вимоги МВФ, аби отримати транш.
Мовилося про:
- земельну реформу;
- банківський закон (про неможливість повернення банків ексвласникам).
Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєк. А у ніч проти 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
Після цього Шмигаль висловив переконання, що Україна найближчим часом може отримати перший транш МВФ.
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Що відомо про перемовини України та МВФ: головне
- 7 грудня 2019 року Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.
- Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року. Але остаточне погодження – за Радою директорів МВФ. Також воно залежатиме від виконання з боку України низки невідкладних дій.
- Очікували, що МВФ остаточно узгодить цю програму в лютому 2020 року, але процес затягнувся.
- Нещодавно Bloomberg повідомляв, що перемовини України з Міжнародним валютним фондом затягуються, зокрема, через відставку уряду Олексія Гончарука.
- 11 грудня уряд зареєстрував так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів ексвласникам.
- Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.
- Вже ексміністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.
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