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      Зеленський закликав АЗС зменшити ціни на бензин

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      Зеленський провів зустріч з учасниками паливного ринку: гарант закликав зменшити ціни на бензин / Пресслужба українського президента

      В Офісі Президента України відбулася нарада з представниками компаній-учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі, а також мереж автозаправних станцій. Проводив цю нараду український президент Володимир Зеленський.

      Як повідомляє пресслужба українського гаранта, під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС. Ще однією темою розмови була детінізація ринку.

      До теми! Ціни на пальне повинні впасти

      Що каже українська влада

      Зеленський, зокрема, звернувся до учасників паливного ринку з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу. Також він запропонував їм зменшити ціну на бензин, а не надати знижки.

      Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, зі свого боку, підкреслив, що що останнім часом ціни на бензин та дизельне пальне почали знижуватися. За його словами, також можна спостерігати тенденцію зміцнення курсу гривні. Тому, запевнив він, пальне продовжуватиме дешевшати.

      АЗС мали б суттєвіше зменшувати ціни на пальне, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами,
      – наголосив Ніколайчук. 

      Водночас заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що реальна ціна на пальне дуже відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

      "Така ситуація є невластивою більшості європейських ринків – коли є настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу (електронне табло – 24 канал) й оптимізувати програми лояльності, чим збільшити конкуренцію на ринку", – зауважила вона.

      Що кажуть учасники паливного ринку

      Натомість представники компаній-учасниць паливного ринку наголосили на проблемі нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Крім того, діють нелегальні нафтопереробні заводи.

      Що відповів на це президент 

      Зеленський пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком, і вже на початку 2020 року провести нараду з правоохоронцями на цю тему.

      Ми є готовими допомогти. Якщо у вас є дані по областях – надайте нам. З нелегалами ми розберемося… Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися зі всіма нелегалами,
      – констатував президент.

      Зверніть увагу! Україна ще більше стала енергонезалежною від Росії

      Наступна зустріч між українською владою та учасниками паливного ринку має відбутися в січні. На ній сторони власне й обговорять боротьбу з нелегальними АЗС.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Володимир Зеленський Президент України Пальне Ціни Міністерство економічного розвитку і торгівлі Офіс Президента Новини України Новини політики
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