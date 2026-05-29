Не випадковий вкид: кому вигідна теза, що Зеленський затягує війну

У медіа знову з'явилася публікація з тезою, що Володимир Зеленський нібито свідомо затягує війну. Але цього разу йдеться не про окремий вкид, а про ширшу інформаційну хвилю, яка б'є по позиціях України.

Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі матеріали можуть бути частиною підготовки до сильнішого тиску на Київ. За його словами, мета тут не лише в дискредитації президента, а й у спробі послабити переговорну позицію України перед США.

Тиск на Україну через американську пресу

Ідеться не про поодинокий текст, а про кілька публікацій, які складаються в одну лінію. Україну в них намагаються показати стороною, що нібито заважає завершенню війни, а українську владу – проблемою, яку треба змусити погодитися на чужі умови.

Нагадаємо! Останніми тижнями переговори за посередництва США були зосереджені, зокрема, на гарантіях безпеки для України після можливого перемир'я. На цьому тлі Дональд Трамп заявив, що саме Україна нібито більше затягує потенційну мирну угоду, тоді як Володимира Путіна він назвав готовим до домовленості. Це різко контрастує з позицією європейських союзників, які наголошують, що Москва не зацікавлена в припиненні війни.

Такий інформаційний фон працює насамперед на американську аудиторію, бо саме через неї легше пояснювати жорсткіший тиск на Київ.

Якби це була одиночна стаття, це одна історія. Але ми бачимо цілу серію матеріалів з різних боків, які стосуються пониження авторитету України в очах американського суспільства,

– сказав Подорожній.

Так формується зручний ґрунт для вимог до України погодитися на будь-який формат домовленостей. Поруч із такими вкидами з'являються й розмови про "мирні плани" без гарантій безпеки, і публікації про нібито внутрішні проблеми в Україні, і спроби знизити вагу української позиції в переговорах зі США.

Усе це потрібно, щоб Київ виглядав не як сторона, яка виборола право говорити на рівних, а як країна, на яку можна натиснути.

Потрібна інформаційна повістка, де в Україні все не гаразд, щоб наша переговорна позиція з американцями виглядала не з позиції рівного, як ми собі завоювали це право на полі бою,

– наголосив політтехнолог.

Найближчі місяці, за його оцінкою, будуть для України особливо важкими, бо Кремль спробує поєднати військовий і політичний тиск. Ракетні атаки мають не лише завдавати шкоди, а й підсилювати загальну кампанію, в якій Київ підштовхуватимуть до поступок перед новим етапом переговорів.

Цей ракетний терор, який буде продовжуватись, я передбачаю принаймні так, на жаль, буде продовжуватись ціле літо. А літо 2026 року є важливим, ключовим,

– сказав Подорожній.

На цьому тлі Україна намагатиметься втримати свою позицію і не погоджуватися на формат, який не дає ні безпеки, ні справедливих умов. Саме через це, на його думку, тиск і наростатиме одночасно з різних боків, бо для Кремля важливо послабити українські аргументи ще до того, як почнеться предметна розмова про подальший хід війни.

Тиск буде колосальний, як з боку Кремля, так і з боку Вашингтона, тому що Україна буде відстоювати свої позиції. Україна буде відстоювати територіальну цілісність, намагання якомога кращу переговорну позицію мати, а цю позицію треба вибити,

– наголосив політтехнолог.

Тож інформаційні вкиди про нібито "затягування війни" працюють як частина ширшої кампанії. Її мета – зробити українську позицію слабшою саме в той момент, коли вирішуватиметься, на яких умовах Київ входитиме в осінь.

Що заявляють у Києві про підтримку США, тиск на Росію і переговори з ЄС?

Наприкінці травня 2026 року американські демократи Річард Блюменталь і Джим Гаймс після візиту до Києва заявили, що США мають і надалі підтримувати Україну, зокрема в питанні ППО. Блюменталь наголосив, що запит Києва на додатковий захист неба має отримати позитивну відповідь, бо йдеться про порятунок життів після нових російських ударів по цивільних. Гаймс також назвав погрози Москви знову бити по Києву ознакою відчаю і заявив, що працюватиме у Вашингтоні над посиленням підтримки України.

Після зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" 25 травня 2026 року в Києві пояснили, що слова про можливе завершення гарячої фази війни до листопада не є жорсткою датою, а радше орієнтиром за певних умов. У Банковій розраховують, що до осені ситуацію можуть змінити одночасний тиск на російський фронт, тил, логістику та нафтову галузь. Логіка тут проста: що сильніше Росія втрачатиме ресурси і можливість фінансувати війну, то важче їй буде тримати нинішній темп бойових дій.

Також наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує вже найближчими тижнями відкрити перший переговорний кластер з Євросоюзом. Йдеться про напрям Fundamentals, а Київ сподівається, що в червні та впродовж літа партнери допоможуть зняти скепсис окремих країн і просунутися далі у переговорах про вступ до ЄС.