Усі воєнні об'єкти – законні цілі: у Зеленського допускають удари західною зброєю по Москві

Щоб перемогти державу-агресорку, Україна може завдавати ударів по військових об'єктах в Росії. Там зберігається зброя, якою потім атакують наші мирні міста.

Місця, де Росія зберігає свої ракети, є військовими цілями. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони і розвідки Федір Веніславський.

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Об'єкти в Росії – законні цілі

За словами Веніславського, для перемоги над агресором Україна правомірно може завдавати ударів по території Росії – звісно, ​​також західною зброєю. Чиновник нагадав, що держава-агресорка регулярно атакує мирні українські міста зі своєї території та з Білорусі.

Всі військові об’єкти, з яких ведеться війна проти України, є законними військовими цілями,

– наголосив він.

Щодо ударів по Москві – Веніславський зауважив, це рішення залишається за нашим військовим керівництвом. Однак він підсумував, чим менш рішучі наші союзники, тим більше в Україні гине мирних громадян.

Далекобійні ракети не битимуть по Росії

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, якби ЗСУ могли бити на відстані 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти.

Міністр зазначив, Україна готова надавати будь-які гарантії, що зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України й готові координувати цілі з партнерами.