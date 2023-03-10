Не лише F-16: у Зеленського назвали зброю, необхідну для успіху на фронті

В Офісі Президента озвучили типи озброєння, які наразі потрібні України. Крім бронетехніки, Україні потрібні снаряди та авіація.

Відповідну заяву зробив радник ОП Михайло Подоляк. Він розповів, що наразі потрібно збільшити постачання важких артилерійських снарядів калібру 155-мм, і ракет дальнього радіуса дії.

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Україні потрібно 400 – 500 танків

За його словами, ця зброя знищує російські склади і казарми, де Росія концентрує мобілізованих солдатів. Удари по базах росіян, як каже Подоляк, знижує їхню ефективність на 30 – 40%.

Крім того, радник ОП стверджує, що Україні потрібні далекобійні ракети від 100 до 300 кілометрів і безпілотники різних типів, "які можуть підвищити точність вогню з будь-якого виду зброї і завдати масованої шкоди на відстані від 20 до 50 кілометрів".

Подоляк наголосив на важливості бронетехніки "для прориву деяких російських ліній оборони на окупованих територіях і проникнення вглиб, щоб продовжити звільнення".

Він сказав, що йдеться не про 50 танків, а 400 – 500. Радник ОП додав, що Україні потрібні літаки двох типів: "штурмовики для нейтралізації балістичних ракет, які атакують цивільне населення, і F-16 для контролю повітряного простору".

У контексті F-16 він повідомив, що Україна веде переговори не тільки із США, але й іншими партнерами. "Щодо літаків, то МіГи та радянські Су також підходять", – резюмував Подоляк.

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