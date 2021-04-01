Санкції проти Януковича і заворушення під ОП: у Зеленського підбили підсумки березня

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В Офісі Президента підбили підсумки роботи за березень 2021 рік. Загалом виокремили 13 досягнень.

Джерело:

Фейсбук Офісу Президента

Серед найголовніших подій місяця в Офісі Президента назвали презентацію трирічної стратегії судової реформи в Україні. Володимир Зеленський повідомив, що вона стане каталізатором вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

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Які ще події виокремили в ОП

  • Поїздку Володимира Зеленського та Шарля Мішеля на Донбас.
  • Форум "Україна 30. Медіа: пропаганда і свобода слова".
  • Ухвалення рішення про запуск Центру протидії дезінформації.
  • Візит до України президента Литви та підписання двосторонніх документів.
  • Розгляд нової моделі розмитнення авто.
  • Санкції проти Віктора Януковича, колишніх високопосадовців та низки компаній, чия діяльність шкодила Україні.
  • Перші кроки до реалізації економічного паспорта українця.
  • Обговорення "карантинних" виплат бізнесу та людям.
  • Зустріч Андрія Єрмака з представниками міжнародних бізнес-асоціацій.
  • Скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.
  • Легалізація цифрових паспортів у додатку Дія.

У Зеленського підбили підсумки березня: дивіться відео

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