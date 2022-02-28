У Зеленського пояснили, якими проблема для самої Росії обернулася її агресія

Путін вранці 24 лютого розв'язав повномасштабну війну проти України. Відкрита агресія божевільного диктора обернулася проти Росії.

Кремль швидко поплатився за бойові дії та отримав велику кількість проблем. Відповідну інформацію повідомив Михайло Подоляк у соцмережах 28 лютого.

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Агресія Росії проти України – це обвал системних банків і рубля, відключення від SWIFT, секторальні санкції проти провідних компаній, обмеження імпорту високотехнологічної продукції в РФ,

– пояснив посадовець.

Однак це ще не все, радник глави Офісу Президента продовжив:

закрите небо для російських літаків;

блокування авіагалузі;

закриті Туреччиною протоки;

рішення відмовитися від російського газу якнайшвидше;

готовність ЄС надати зброю Україні;

виключення Росії з глобального спорту;

розшук і блокування активів усіх російських топів, які опинилися під санкціями.

Втрати ворога на полі бою

Після чотирьох діб війни. ЗСУ знищили 5 300 російських загарбників. Втрати ворога у техніці: