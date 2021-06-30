Працює пропаганда: у Зеленського прокоментували заяви Путіна про "зовнішнє управління"

Володимир Путін заявив, що не хоче зустрічі з Володимиром Зеленським, бо Україною нібито керують не у Києві, а в інших державах. В Офісі Президента відповіли, що у цьому випадку працює російська пропагандистська машина. Крім того, лідера Кремля ще й некоректно інформують про те, що відбувається в Україні.

Радник очільника ОП Михайло Подоляк наголосив, що будь-які російські коментарі про Україну, зокрема й коментарі Путіна, необхідно оцінювати тільки через призму пропаганди.

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Реакція ОП на маразматичні заяви Путіна

Вони (Росія – 24 канал) самі себе занурили в певний набір стереотипів і тепер намагаються пояснити незрозумілі їм процеси трансформації української державності різними міфами,

– зазначив Подоляк.

У приклад він навів коментар глави Кремля щодо взяття його кума Віктора Медведчука під домашній арешт. Тоді Путін заявив, що рішення суду прийняли "перед виборчою кампанією".

Однак в Україні не проходила така кампанія. Це, пояснив Подоляк, свідчить про те, що Путіна некоректно інформують про ситуацію в Україні. Раніше глава Росії також дивно висловився щодо законопроєкту про корінні народи України.

"Ну а повторення російським лідером фейку про "зовнішнє управління" не заслуговує окремих коментарів – це вже просто один з базових елементів російської пропаганди про Україну", – додав радник глави ОП.

Такими висловлюваннями Москва виправдовує свою агресію на українській землі.

Зустріч Зеленського та Путіна потрібна

Подоляк також вважає, що зустріч лідерів обох країн потрібна, щоб позначити коректні позиції сторін з ключових питань.

Він нагадав, що Путін підтвердив можливість таких переговорів, а визначити їх зміст – це технічне питання, яке має бути закрите саме російською стороною. Адже відповідні українські пропозиції вже надали.

Лідеру Кремля бачиться "зовнішнє управління" Україною