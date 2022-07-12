У Зеленського різко відповіли пєскову на абсурдну заяву про "київський режим"

Цинічна та маразматична заява речника кремля дмітрія пєскова про "київський режим" не залишилася без відповіді. В Офісі Президента зазначили, що попри всі звинувачення, в нашій державі регулярно відбуваються демократичні вибори.

На цьому наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що росії важко усвідомити, що таке демократичні вибори.

Нагадаємо "Спецоперація не проти українців": речник путіна відзначився новими цинічними заявами

У росії режим вбивць та терористів

Михайло Подоляк підкреслив, що сучасна росія є нащадком творців ГУЛАГу та тоталітарної системи управління. Тому їм важко усвідомити, що десь можуть бути демократичні вибори й обрана народом влада.

Безумовно, нащадкам винахідників ГУЛАГу як тоталітарної системи управління злиднями та безправними важко усвідомити, що таке демократичні вибори. "Київський режим" – це конкретний відсоток підтримки на чесних виборах. російський – режим терористів і воєнних злочинців. Вивчайте базу,

– наголосив Подоляк.

Варто зазначити, що поки в росії кричать про нібито "київський режим" та "незаконну владу", Україна з 2014 року двічі на демократичних виборах обирала президента.

Нові цинічні заяви пєскова

Рупор кремля дмітрій пєсков 12 липня відзначився новими ганебними заявами щодо війни в Україні. Йому вистачило сміливості цинічно збрехати, що їхня так звана "спецоперація" жодним чином не стосується українців, а лише спрямована на боротьбу з "київським режимом", маючи на увазі законно обрану владу на демократичних виборах.

Речник путіна упустив той факт, що російські окупанти вбивають українців та знущаються з наших громадян на тимчасово окупованих територіях.

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