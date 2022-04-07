У Зеленського розкритикували Кремль за намір роздавати росіянам вкрадених з України дітей

Росія готує кричущі зміни до свого законодавства. Дітей, викрадених з України, хочуть дозволити всиновлювати за спрощеною процедурою.

Таку інформацію поширюють у російських ЗМІ. Дар'я Герасимчук, радник-уповноважена президента України з прав дитини й дитячої реабілітації, відреагувала на такі цинічні наміри, пише 24 канал.

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Москва ігнорує права дітей

Герасимчук пояснила, що дітей, яких незаконно вивезли у Росію й на окуповані нею території, хочуть роздавати російським сім'ям. Депутати держави-агресорки хочуть підготувати зміни до законодавства до 13 квітня. У Зеленського наголосили, що таке усиновлення – це порушення прав дитини.

Радниця президента підкреслила, що мовиться про порушення норми Конвенції ООН про права дитини. При цьому, згадала й про Женевську конвенцію від 1949 року: цей документ забороняє примусову депортацію цивільного населення. "Дітей ніхто не питав про бажання переселення", – зауважила вона.

Дії держави-агресорки – незаконні

Крім цього, Герасимчук звернула увагу й на вимоги Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей-громадян нашої держави іноземцями. Для цього потрібно отримати згоду Національної соціальної сервісної служби.

Усиновлення іноземцями без погодження з офіційними органами України є незаконним,

– наголосила уповноважена з прав дитини.

Росія порушувала права дітей і раніше

Як пригадала радниця Зеленського, держава-агресорка вже вдавалася до таких порушень у 2014 році. Тоді з Москви у різні російські регіони курсував спеціальний потяг з охочими усиновити дитину. Він заїжджав, зокрема, й в окуповані Севастополь та Сімферополь.

"Спільно з омбудсменкою Людмилою Денисовою й Офісом генерального прокурора ми об'єднуємо зусилля задля запобігання цьому протиправному злочину", – підсумувала Герасимчук.

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