У Зеленського розповіли, скільки окупантів вже поховали у Криму: серед них є українці

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі. Станом на 21 травня, у тимчасово окупованому Криму вже поховали щонайменше 94 російських військових.

Варто зауважити, що 48 з них, ймовірно, є громадянами України. Однак кількість поховань може бути більшою, оскільки деякі відбуваються без розголошення.

До теми В окупованому Криму "самоліквідувалася" російська військова техніка

У Представництві Президента в Криму повідомили, що відповідну інформацію оперативно уточнюють.

За даними з відкритих джерел, станом на 21 травня 2022 року, у тимчасово окупованому Криму вже відбулось поховання не менше ніж 94 солдатів російської армії,

– мовиться у повідомленні.

Росія не перераховує виплати родичам загиблих

У Представництві також розповіли, що російська влада активно ухиляється від перерахування виплат родичам окупантів, які загинули у війні проти України.

Це відбувається під приводом нібито смерті особи під час проходження військової служби, а не участі у так званій "спецоперації" або надання статусу "зниклих безвісти".

Втрати росіян у війні проти України: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат. Станом на 22 травня на війні загинули щонайменше 29 050 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Найбільші втрати противника за добу 21 травня зафіксували на Бахмутському напрямку.

Військові 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно знешкодили російський штурмовик Су-25 "Грач". Це сталося в одному з районів виконання завдань.

Українські військові на Півдні 21 травня завдали жорсткого удару по позиціях окупантів. Вогневим нальотом їм вдалося знищити російський контрольно-спостережний пункт.

Збройні Сили України на Півдні вчергове знищили ворожий безпілотник. Також українські військові збили крилату ракету загарбників, яку вони випустили по території Одещини.

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