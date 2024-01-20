Вступ до ЄС або НАТО в обмін на території: Зеленський відповів, чи отримував таку пропозицію

Україна другий рік протистоїть повномасштабній російській агресії. Володимир Зеленський розповів, чи отримував пропозиції вступу до НАТО та ЄС в обмін на території нашої країни.

Відповідне питання озвучили йому в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Глава держави зазначив, що пропозицій відмовитися від територій України в обмін на членство в Євросоюзі та НАТО він не отримував, передає 24 Канал.

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Путін не хоче "жодного миру"

Президент України підкреслив, що необхідно деокупувати території нашої держави. Це дозволить не повторити у майбутньому агресії з боку Росії.

За словами Володимира Зеленського, Владімір Путін ніколи не хотітиме миру для співіснування між нашими державами. Ба більше, він просто не хоче "жодного миру". Водночас президент України підкреслив, що кремлівський диктатор усе ще має у планах окупувати всю нашу країну.

Главу держави спитали, чи може він собі уявити підписання мирного договору з Путіним за умови "прощання" з Кримом і Донбасом. На це Зеленський різко відповів "Ні". Тож журналіст спитав його, чи потрібні нашій державі Крим і Донбас "назад".

Якщо ми хочемо його (Путіна – 24 Канал) зупинити, якщо світ хоче, щоб через кілька років це не повернулося знову, ця агресія, – краще справитися з цим,

– відповів Зеленський.

Журналіст вирішив уточнити у президента, чи буде відповідний підхід діяти у випадку, якщо нашій державі дозволять стати членом Євросоюзу та НАТО без деокупації наших територій. Володимир Зеленський підкреслив, що відповідних пропозицій не отримував. Відтак зазначив, "про що тут думати?"

Якщо ми хочемо справді мати мир в Європі, не (тільки – 24 Канал) в Україні – в Україні й в Європі, нам дійсно потрібно розуміти, що Україна справді незалежна: політично... Краще повернути всі землі України, це краще для всіх. І політичним шляхом (повернути – 24 Канал), звичайно,

– сказав президент.

Глава держави додав, що на Донбасі та у Криму "стільки міст, стільки людей, стільки громадян, цивільних", і Україна втрачатиме багатьох із них під час війни. Відтак, дійсно краще знайти політичний шлях.

Разом з тим він поставив риторичне питання, чи відповідні ідеї існують та, чи знає бодай хтось, як політичним шляхом можна повернути українські території. Володимир Зеленський нагадав про так званий "мирний план" колишнього президента США Дональда Трампа, після чого розсміявся.