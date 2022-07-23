У Зеленського відповіли на закиди щодо Татарова та Єрмака

Часто в медійному просторі лунають звинувачення щодо "захоплення" правоохоронної системи заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. Окрім цього, не рідко можна зустріти закиди в бік самого Андрія Єрмака.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відповів журналістам на найбільш критичні питання щодо цього. Він про це говорив у інтерв'ю, яке опублікували 22 липня. Станом на цей день ще не вщухли дискусії щодо того, що Татаров нібито "просунув на посади своїх людей", коли відсторонили генпрокурора та голову СБУ.

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Що Подоляк сказав про Татарова

Передусім радник акцентував на тому, що не потрібно шукати теорію змови у заміні того чи іншого керівника. Адже у відкритому й цивілізованому суспільстві такі кроки є лише намаганням обрати кращого менеджера. Щодо звинувачень у бік Олега Татарова, то Подоляк просто відрізав, що це неможливо.

У сучасному світі взагалі неможливо модерувати всі процеси однією людиною. Складні процеси – це складна модерація. І одна людина точно не буде модерувати всі силові вертикалі. Навіть, якщо це пан Татаров,

– сказав радник глави ОП.

Він додав, що в умовах війни стратегічні завдання для всіх структур дає лише президент. "Проблема не в тому, що ми не розуміємо, як треба стратегічно рухатися вперед. Питання завжди виникає на оперативному рівні. Якщо ми бачимо, що операційна провалюється, то потрібно вносити зміни на управлінському рівні", – зауважив Михайло Подоляк.

Як відповіли на закиди щодо Єрмака

Щодо голови Офісу Президента, то в цьому інтерв'ю передусім мовилося про нещодавні звинувачення в його бік, які озвучила конгресвумен США Вікторія Спарц. Подоляк передусім сказав, що будь-яка публічна особа, зокрема й членкиня конгресу, має право на будь-які заяви. Проте він водночас наголосив, що потрібно робити заяви, які мають документальне підтвердження, а не просто переказ чуток.

Я вважаю його (Єрмака – 24 канал) операційним менеджером при президенті України. У нас вертикаль збудована чітко. Є президент, який дає своє стратегічне бачення. Функція Андрія Єрмака є проста – він має зібрати або робочу групу, або сам модерує групу, яка вже напрацьовує документи,

– сказав Подоляк.

Після того, як є аналітична підготовка операційних рішень, за їхні результати лягає відповідальність на президента. Тому глава держави, в будь-якому випадку бере безпосередню участь чи добре ознайомлений із тим, що робить його офіс. Радник додав, що перебільшувати чи применшувати роль Андрія Єрмака не варто.

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