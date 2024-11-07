У Зеленського відреагували на публікацію в ЗМІ деталей "мирного плану" Трампа для України

Видання The Wall Street Journal опублікували статтю про деталі "мирного плану" Трампа для України. У Зеленського відреагували на відповідну публікацію журналістів.

Радник президента України Дмитро Литвин повідомив 24 Каналу, що "справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах".

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Що кажуть в Зеленського про публікацію WSJ щодо деталей "мирного плану" Трампа для України

Загалом, можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато,

– прокоментував Дмитро Литвин.

Про що ідеться в "мирному плані" Трампа

Нагадаємо, що журналісти WSJ дізналися, що радники запропонували кілька ідей для "мирного плану". Водночас їхні джерела наголосили, що остаточне рішення ухвалюватиме винятково Дональд Трамп.

Так, Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо доведеться змусити Київ піти на значні поступки. Також у ЗМІ пишуть, що усі пропозиції розходяться з підходом Байдена, згідно з яким саме Україна повинна диктувати час і умови початку мирних переговорів.

Зокрема, "мирний план" Трампа полягає у тому, що Україна відмовляється від вступу до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) протягом щонайменше 20 років. В обмін на це Сполучені Штати будуть продовжувати постачати ЗСУ зброю для стримування майбутнього російського нападу.

Наступний пункт плану передбачає замороження війни на лінії фронту, яка є на сьогодні, а Україна та Росія створюють демілітаризовану зону на кордоні. Фактично ця пропозиція передбачає те, що під контролем Росії залишаться близько 20% окупованих територій України. Водночас незрозумілим залишається те, хто контролюватиме демілітаризовану зону та окуповані території. ЗМІ дізналися, що миротворчі сили не включатимуть війська Америки, а також вони не мають походити від фінансованого США міжнародного органу, такого як ООН.