Там немає президента, – у Зеленського відреагували на "вибори" в Росії
У Росії немає демократії, тож немає ніяких виборів. Президента там просто не існує.
Так процес голосування в Росії 24 Каналу прокоментував радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Американський сенатор Грем разом з тим заявив, що Путін – незаконний президент і керує терористичною державою.
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Виборів у Росії не існує
Подоляк зазначив, що ніяких виборів у Росії не існує фізично. Там відсутні будь-які ознаки демократичності, якій притаманні вибори. Це, зокрема:
- відсутність конкурентної політики;
- відсутність політичного процесу як такого;
- відсутність альтернатив;
- відсутність свободи слова;
- відсутність дискусії.
Це класична авторитарна країна, яка вже переходить у тоталітарно-диктаторську систему управління. Безумовно, там немає нічого, що можна назвати будь-яким демократичним словом,
– зауважив радник керівника Офісу Президента України.
Путін – не легітимний
За його словами, у Росії немає президента. Ба більше, цей суб'єкт на прізвище Путін не є легітимним. Там немає виборчого процесу. І нічого такого там не буде до моменту обвалу цієї системи.
"Це буде класична, ще раз підкреслюю, кривава диктатура, деспотичного типу. Історично ми це вже неодноразово бачили", – наголосив Подоляк.
Вибори в Росії: що відомо
- Путін програв вибори на низці дільниць за межами Росії. Перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков.
- Німеччина не буде називати Путіна "президентом" Росії. Там заявили, що вибори в Росії не були ні вільними, ні справедливими.
- Опозиційність Бориса Надєждіна була несправжньою. Хакери отримали доступ до його листування з членом ЦВК, де він прагнув дотримуватись "допустимих меж опозиціонера".