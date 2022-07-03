Карма і божий промисел: у Зеленського відреагували на вибухи в Бєлгороді

Михайло Подоляк відреагував на "хлопки" у російських містах. Він заявив, що війна триває у прямому етері.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що все можна фіксувати онлайн. Україна вже бачила, як російські ракети "бумерангом" повертаються в місце відправлення.

Зауважте "Як нам спати спокійно": у Бєлгороді налякані вибухом росіяни вимагають пояснень від влади

Подоляк наголосив, що в Україні вже знають реальну ціну заявам про "високоточність" російської зброї. Радник керівника ОП пригадав удари по Києву, Кременчуку, Одесі.

Якщо вам здається, що якісь дії російської армії суперечать здоровому глузду, то пам'ятайте – вся ця війна суперечить здоровому глузду. Бо сучасна Росія – це взагалі не про здоровий глузд,

– заявив Подоляк.

Радник керівника ОП розповів, що має прості пояснення "бавовни" у прифронтових містах Росії.

Як Подоляк пояснює "бавовну"

Росія сама ж атакує власні міста, аби звинуватити у цьому Україну. Такі провокації є примітивними, водночас це – абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди.

"Хлопки" трапляються через "інтелектуальних" операторів систем ППО. Подоляк зауважив, що у них "явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла", тому все починає горіти.

Карма. Зло завжди повертається, за скоєне обов'язково доведеться платити. Подоляк пригадав Маріуполь, Кременчук, Сергіївку, Чортків, Харків, Бучу, Сєвєродонецьк.

Божий промисел. Радник керівника ОП наголосив, що "не можна бути такими брехливими пекельними чортами".

По Бєлгороду запустили ракети "Панцир"

Жителі Бєлгорода знову скаржаться на "хлопки". Цього разу "бавовну" росіянам забезпечили ракети "Панцир". Попри російську брехню, все – очевидно. В України не озброєнні ракет "Панцир" немає. Це означає, що росіяни не можуть спокійно спати через своїх же військових.

Зауважте – як росіяни панікують у Бєлгороді: дивіться відео