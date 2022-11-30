У Зеленського відреагували на заяву фон дер Ляєн й пояснили, яким даним про втрати слід довіряти

Президентка Єврокомісії заявила, нібито в Україні загинули "понад 100 тисяч" військових. В Офісі Президента наголосили, що інформація про втрати – дуже чутлива.

У Зеленського не знають, звідки Урсула фон дер Ляєн взяла таку цифру. Про це 24 каналу заявив речник президента Сергій Никифоров.

До речі У Єврокомісії уточнили заяву фон дер Ляєн про втрати українців на війні у 100 тисяч

Хто має озвучувати дані про втрати

Никифоров наголосив, що інформація про втрати дуже чутлива. Її мають озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Довіряти даним щодо втрат України потрібно лише з цих джерел,

– зазначив речник.

Дані вже озвучували

За словами речника, Валерій Залужний та Володимир Зеленський вже озвучували суміжні втрати українських сил. Згодом вони знову це зроблять. Однак це буде тоді, коли вони вважатимуть за потрібне.

При цьому Никифоров підкреслив, що Україна повністю підтримує другу частину заяви Урсули фон дер Ляєн про те, що всі винні мають бути покарані. Їх необхідно притягнути до відповідальності, а збитки – компенсувати, зокрема, із заморожених російських активів.

Що говорила президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що в Україні начебто загинули "понад 100 тисяч" військових ЗСУ та 20 тисяч цивільних. Втім, згодом вона видалила відео, у якому про це говорить.

Згодом директорка з комунікацій глави ЄК Дана Спінант пояснила, що цифри про втрати були взяті з зовнішніх даних і вони говорять не лише про вбитих, а й поранених.

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