У Зеленського відреагували на нову заяву Путіна про переговори

Російський диктатор знову заговорив про мирні переговори. В Офісі Президента України різко відреагували на цинічну заяву Путіна.

Суб'єкту Путіну потрібно повернутися до реальності. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує 24 канал.

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"Рухаємося до трибуналу"

В Офісі Президента України відреагували на цинічну заяву Путіна про мирні переговори. Михайло Подоляк наголосив, що Росія одноосібно напала на нашу державу і вбиває наших громадян. Тож Путіну потрібно повернутися до реальності.

Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу,

– підкреслив радник глави ОП.

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Що саме сказав Путін

Головний окупант сказав, що Росія нібито не відмовлялася від переговорів. Путін зазначив: "Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони".

Також диктатор заявив, начебто держава-агресорка діє в правовому полі та захищає свої національні інтереси.

Зверніть увагу! Нещодавно під час інтерв'ю LCI Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти з російським диктатором "на ринг". Президент підкреслив: "Справжній мужик, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду, – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним".

Глава держави також зазначив, що насправді Путін не хоче миру. Президент Росії дбає лише про власний інтерес.