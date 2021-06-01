У Зеленського відповіли, чи є підстави для дострокових виборів президента

У Зеленського висловилися про ймовірність проведення в Україні дострокових виборів президента. Наразі там не бачать для них підстав.

Таку думку в інтерв'ю висловив Кирило Тимошенко, заступник очільника Офісу Президента. Втім, на його думку, остаточне рішення – саме за Зеленським.

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Президент обраний. Звичайно, рішення ухвалювати йому. Я не бачу ніяких підстав. Обраним президентом завжди буде хтось незадоволений. Це політика,

– зазначив посадовець.

Й закликав подивитися на рейтинг довіри. Зауважимо, згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", 30% українців на найближчих виборах підтримали б саме Зеленського.

Окрім Зеленського, у трійку лідерів увійшли також п'ятий український президент Петро Порошенко та представник ОПЗЖ Юрій Бойко.

Журналісти також поставили Тимошенку уточнювальне питання про рейтинг Зеленського. Вони звернули увагу, що він досить високий, тож перемогти було б не складно.

У відповідь заступник очільника Офісу Президента повторив: "Не бачу жодних підстав. Але рішення, звичайно, приймати главі держави".