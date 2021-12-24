Зеленського "запідозрили" в участі у концерті "Кварталу": Олена Кравець відповіла

Олена Кравець спростувала чутки, що Володимир Зеленський взяв участь у новорічному випуску "Вечірнього кварталу". Водночас вона наголосила: президент був у залі як глядач.

За словами Кравець, Зеленський підіграв у номері, про який не знав. Однак акторка заявила, що не хоче спойлерити.

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З нашого боку, це було підготовлено, а з його боку – йому просто треба було робити те, що йому казали,

– заявила Кравець.

Також у залі був глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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