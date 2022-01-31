Зеленського запрошують на відкриття сьомої сесії Ради

Народні депутати зберуться 1 лютого на перше пленарне засідання сьомої сесії Верховної Ради IX скликання. На ньому очікують президента Володимира Зеленського.

Відповідні листи зі запрошеннями надіслали й іншим посадовим особам. Про це повідомив Руслан Стефанчук на погоджувальній раді керівників парламентських фракцій і груп 31 січня.

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Спікер зазначив, що 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії Верховної Ради України IX скликання.

У нас було затверджено календарний план робіт, відповідно до якого ми завтра працюємо пленарно, після цього три дні цього тижня переходимо на роботу в комітетах,

– зауважив Руслан Стефанчук.

Нардепи 27 січня проголосували за зміни до календарного плану на найближчий час – через велику кількість хворих на COVID-19 нардепів. До 11 лютого працюватимуть у комітетах.

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Сьома сесія стартує 1 лютого та буде закрита 22 липня. І її рамках 10 тижнів виділили на пленарні засідання, 10 – для роботи в комітетах, 5 – для роботи з виборцями. Своєю чергою восьма стартує сесія 6 вересня 2022 року.