У Зеленського розповіли, яким шляхом Україна повертатиме Крим

Україна має два шляхи повернення Кримського півострова, який загарбала Росія. У Києві розглядають дипломатичний і військових шлях.

Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева прокоментувала висловлювання заступника глави ОП Андрія Сибіги. Останній сказав, що Київ готовий вести переговори щодо Криму, коли ЗСУ вийдуть на адміністративні кордони тимчасово окупованого півострова.

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Україна вибере максимально оптимальний шлях звільнення Криму

Представниця Володимир Зеленського заявив, що для неї немає нічого нового у заяві Сибіги.

"Він сказав, що ми звільняємо всі наші території. Це ключова історія, закладена у "формулі миру" президента Зеленського, в усіх резолюціях тощо", – сказала Ташева.

Вона зазначила, що Україна тривалий час говорила про політико-дипломатичний шлях звільнення Криму й саме для цього була створена Кримська платформа.

Однак ситуацію докорінно змінило повномасштабне вторгнення Росії, "особливо після тих жертв, які ми побачили в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі і так далі".

Ми розуміємо зараз, що Крим політико-дипломатичним шляхом звільнити не можемо, а звільняти нам територію треба. Тому ми використовуємо той шлях, який для нас буде максимально оптимальним станом на певний момент,

– заявила Ташева.

Україна готова дозволити росіянам піти з Криму

Вона пригадала слова Зеленського, що Україна віддає перевагу дипломатичному шляху, щоб мінімізувати жертви.

"Так, ми говоримо про звільнення військовим шляхом. Чи ми хочемо мінімізувати жертви? Однозначно хочемо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив: "я би хотів, щоб ми звільнили Крим не військовим шляхом, тому що це означатиме, що буде менше жертв, руйнувань цивільної інфраструктури і так далі", – розповіла представниця президента.

Ташева зазначила, що Україна може запропонувати росіянам добровільно піти з Криму, коли зайде на територію півострова.

"І тому, коли ми будемо на межі з Кримом, вже зайдемо, скажімо, в Красноперекопськ, ми можемо запропонувати Росії: окей, давайте поговоримо як ви з Криму будете виходити. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось перемовним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, будемо продовжувати звільняти військовим шляхом" – резюмувала вона.

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