У Зеленського звернулися до жителів окупованого Криму через примусову мобілізацію

Росія активно мобілізує чоловіків з окупованого Криму, щоб кинути на війну проти України. Через це у Зеленського звернулися до місцевих мешканців.

Звернення Представництва президента в АР Крим адресоване нашим громадянам на окупованому півострові, яких змушують воювати проти України.

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Кремль залякує кримчан й цинічно їм бреше

За інформацією представництва, Росія залякує громадян, які з 2014 року під примусом проходили строкову службу в російських збройних силах. Цим людям кажуть, що українська влада нібито покарає їх за це. Такі дії окупантів є серйозним порушенням норм міжнародного права та національного законодавства.

Кримчани, які вимушено призвані до лав російської армії або інших незаконних формувань — є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями,

– наголосили у Зеленського.

"Переслідування Україною призовників" – фейк

Й пояснили, що ці люди не можуть та не будуть підлягати кримінальному переслідуванню владою України. Стверджуючи протилежне, окупанти прагнуть залякати цивільне населення окупованому Криму. Інформація про нібито "переслідування призовників" – це черговий ворожий фейк.

Якщо буде доведено, що призвана особа виконувала незаконні злочинні накази, що призвели до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, вона нестиме кримінальну відповідальність.

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