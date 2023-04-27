Біля Яремча стався землетрус: фахівці сказали, чи є загроза для людей

В Івано-Франківській області 27 квітня стався черговий землетрус. Підземні поштовхи відбулися на глибині 7 кілометрів.

Епіцентр був неподалік Яремча. Його зафіксували фахівці Головного центру спеціального контролю.

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Біля міста Яремче стався землетрус

Головний центр спеціального контролю 27 квітня о 13:34 зафіксував землетрус за 7 кілометрів на захід від міста Яремче Івано-Франківської області. Підземні поштовхи мали магнітуду 2,2 за шкалою Ріхтера та пролягали на глибині 3 кілометрів.

За класифікацією цей землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо – на верхніх поверхах.

Подібний за силою землетрус у цьому районі зареєстрували 12 квітня 2023 року. Тоді підземні поштовхи мали магнітуду 2,5.

Попередні землетруси у Карпатах: коротко

Раніше у Закарпатській області теж стався землетрус. Його епіцентр зафіксували неподалік міста Мукачево 5 квітня. Підземні поштовхи також не несли загрози для населення та були невідчутними.

Перед цим землетрус з магнітудою 3,3 у тому районі зареєстрували 27 лютого. Він так само був невідчутним, тобто людям не загрожував. Підземні поштовхи відчували всередині будівель, але просто неба – ні.

До цього землетрус також відчули у понад 15 населених пунктах Закарпаття. Епіцентр зареєстрували в районі міста Іршава 3 січня. Підземні поштовхи мали магнітуду 3,8 та відбувалися на глибині 6 кілометрів.

Людей, які відчували землетрус, просять залишити повідомлення за посиланням . Це допоможе фахівцям в уточненні його енергетичних параметрів.

Сейсмолог НАН Олександр Кендзера раніше пояснював, що землетруси відбуваються на всій планеті, тому їх варто очікувати й надалі. Проте Україна перебуває у менш небезпечних умовах, аніж Туреччина, де стихійне явище у 2023 році призвело до катастрофічних наслідків.