На Буковині вдосвіта зафіксували землетрус: наскільки сильним він був
- На Буковині зафіксували землетрус у вівторок, 29 липня.
- Пресслужба Головного центру спеціального контролю розповіли, наскільки сильним був землетрус в регіоні.
У вівторок, 29 липня, на Буковині зафіксували землеттрус. Підземні поштовхи були магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
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Що відомо про землетрус на Буковині?
Землетрус на Буковині зафіксували 29 липня о 5:15.
Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецькій області, магнітудою 2,3 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 кілометри.
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.
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Нагадаємо, що 27 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі населеного пункту Старі Санжари Полтавської області, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера). Його зафіксували на глибині 7,1 кілометра.