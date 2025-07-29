На Буковині вдосвіта зафіксували землетрус: наскільки сильним він був

У вівторок, 29 липня, на Буковині зафіксували землеттрус. Підземні поштовхи були магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Що відомо про землетрус на Буковині?

Землетрус на Буковині зафіксували 29 липня о 5:15.

Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецькій області, магнітудою 2,3 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 кілометри.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Зареєстровано землетрус на території Чернівецької області / Скриншот карти з Головного центру спеціального контролю

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Нагадаємо, що 27 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі населеного пункту Старі Санжари Полтавської області, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера). Його зафіксували на глибині 7,1 кілометра.