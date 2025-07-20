На Близькому Сході стався сильний землетрус

У неділю, 20 липня, підземні поштовхи відбулися на Близькому Сході. Землетрус сколихнув північний Іран.

Як повідомляють ЗМІ, поштовхи були зафіксовані о 01:07 за місцевим часом на малій глибині – лише 3 кілометри. Ці деталі навів Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає 24 Канал.

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Що відомо про землетрус в Ірані?

Зазначається, що землетрус магнітудою 5,6 стався за 56 кілометрів на схід від Горгана, що на півночі Ірану.

Горган – адміністративний центр провінції Голестан – розташований у регіоні із середнім сейсмічним ризиком. Хоча поштовхи відчувалися в навколишніх районах, інформації про жертви чи руйнування наразі не надходило.

Іран регулярно зазнає сейсмічної активності через розташування на кількох тектонічних розломах. Упродовж останніх десятиліть неглибокі землетруси спричиняли значні руйнування, особливо в старих або сільських будівлях.

Нагадаємо, що у середу, 16 липня, поблизу берегів Аляски стався землетрус магнітудою 7,3. Це трапилося поблизу Алеутських островів.

14 липня біля південно-східного узбережжя Іспанії стався землетрус магнітудою 5,4, відчутний на суходолі, а також афтершок магнітудою 3,4.