У Каліфорнії стався потужний землетрус: люди залишились без води та світла

21 грудня 2022, 09:40
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

20 грудня на крайньому північному узбережжі Каліфорнії стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 6,4.

Внаслідок цього зруйновано будинки та дороги. Також тисячі людей залишилися без води та світла.

До теми В Україні стався землетрус: наскільки потужними були підземні поштовхи

У Каліфорнії стався землетрус

Землетрус був зосереджений за 350 кілометрів на північ від Сан-Франциско на узбережжі округу Гумбольдт. Він викликав пожежу в одній будівлі, розірвавши газопровід водонагрівача, і призвів до обвалення двох інших будівель.

Попередньо, щонайменше 12 осіб поранено, також відомо про 2 загиблих.

Близько двох десятків будинків настільки пошкоджені, що їх визнали непридатними для проживання. До речі, найбільше постраждало місто Ріо-Делл. Наразі 79 тисяч будинків та підприємств по всьому округу залишилися без світла.

Наслідки після землетрусу у Каліфорнії / фото Reuters

Потужні землетруси у світі: останні новини

Автор: Софія Ковнір