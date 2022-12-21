У Каліфорнії стався потужний землетрус: люди залишились без води та світла
Джерело:Reuters
20 грудня на крайньому північному узбережжі Каліфорнії стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 6,4.
Внаслідок цього зруйновано будинки та дороги. Також тисячі людей залишилися без води та світла.
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У Каліфорнії стався землетрус
Землетрус був зосереджений за 350 кілометрів на північ від Сан-Франциско на узбережжі округу Гумбольдт. Він викликав пожежу в одній будівлі, розірвавши газопровід водонагрівача, і призвів до обвалення двох інших будівель.
Попередньо, щонайменше 12 осіб поранено, також відомо про 2 загиблих.
Близько двох десятків будинків настільки пошкоджені, що їх визнали непридатними для проживання. До речі, найбільше постраждало місто Ріо-Делл. Наразі 79 тисяч будинків та підприємств по всьому округу залишилися без світла.
Наслідки після землетрусу у Каліфорнії / фото Reuters
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