Однак підземні поштовхи відчували в населених пунктах півострова. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про землетрус у Росії 10 вересня?

Про афтершоковий процес через екстремально високий рівень сейсмічності після потужного землетрусу 30 липня росіян попередили в Камчатській філії Геофізичної служби Російської академії наук 12 вересня.

Уже наступного дня, 13 вересня, у населених пунктах півострова місцеві жителі відчули підземні поштовхи.

Яким був землетрус на Камчатці: дивіться відео

За даними приладів Камчатської групи реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН (KVERT), магнітуда сейсмічної події склала 7,7.

Епіцентр розташовувався за 123 кілометри від Петропавловська-Камчатського, а осередок землетрусу залягав на глибині 46,8 кілометра.

Зверніть увагу! Reuters із посиланням на Німецький центр геонаук (GFZ) пише про магнітуду 7,1 і глибину близько 10 кілометрів. Водночас Геологічна служба США (USGS) оцінила землетрус у 7,4 бала, а глибину – у 39,5 кілометра.

Росіяни дивуються землетрусу: дивіться відео

(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)

За попередньою оцінкою інтенсивності, сила поштовхів у Петропавловську-Камчатському склала до 6 балів. Стихія неабияк стривожила містян – люди поспішно вийшли на вулицю з будинків, офісів і торгових центрів.

Фахівці розпочали огляд соціально значущих об'єктів і житлового фонду після сильного афтершоку. Усі служби переведені в режим підвищеної готовності,

– написав губернатор Володимир Солодов.

Як виглядали поштовхи: дивіться відео

Наразі відомостей про руйнування та серйозні пошкодження немає. Однак дослідники прогнозують можливість наближення хвиль цунамі до узбережжя півострова.

Висота хвиль, які можуть досягти узбережжя, невисока. Але відійти якомога далі від берега необхідно… Ні в якому разі не намагайтеся поїхати до берега і подивитися на цунамі. Це може бути небезпечно!

– закликають росіян надзвичайники.

Суднам, що знаходяться в прибережних водах, рекомендується відплисти в океан за 50-метрову ізобату, а рятувальні служби переведено в режим підвищеної готовності.

На Камчатці зафіксували землетрус: дивіться відео

Землетрус на Камчатці 30 липня: коротко про головне