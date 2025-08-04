Землетрус пошкодив пірс на базі субмарин на Камчатці: ЗМІ показали супутникові знімки
- Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус магнітудою 8,8, який пошкодив базу атомних субмарин "Рибачий".
- Пошкодження пірса та причальної зони виявилися некритичними для російського флоту, однак викликають питання щодо готовності флоту.
- Землетрус спричинив цунамі, яке накрило Росію, Японію, Канаду та частину узбережжя США, але повідомлень про жертви немає.
- Цей землетрус посідає шосте місце за силою в історії спостережень.
Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус магнітудою 8,8. Стихія завдала деяких руйнувань російській базі атомних субмарин "Рибачий.
У мережі показали супутникові знімки пошкоджень пірса на цьому об'єкті, передає 24 Канал.
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Як виглядає база "Рибачий" після землетрусу?
Раніше у ЗМІ були повідомлення про те, що база атомних підводних човнів постраждала через цунамі. Згодом це також підтвердили у ВМС України.
Негода пошкодила причальну зону, де росіяни обслуговують свої човни. Втім, ці руйнування виявилися некритичними для російського флоту.
Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді,
– сказав речник ВМС Плетенчук.
У CNN показали супутникові знімки "Рибачого". Там також зауважили, що вони викликають питання щодо готовності російського флоту.
Ситуація на "Рибачому" на Камчатці: дивіться відео
Нагадаємо, що землетрус на Камчатці також спричинив цунамі, яке накрило саму Росію, а також Японію, Канаду та частину узбережжя США.
Цей землетрус наразі посідає шосте місце за силою в історії спостережень.
Про жертв ані у Росії, ані в інших країнах не повідомлялося.