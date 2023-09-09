Де розташований епіцентр смертоносного землетрусу у Марокко: показуємо на карті
У Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус, який спричинив масштабні руйнування по всій країні. Внаслідок природного лиха багато людей загинули й отримали поранення.
Варто зазначити, що це був найсильніший землетрус у країні з початку 1900 року. Де розташований епіцентр смертоносного землетрусу в Марокко – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про епіцентр землетрусу в Марокко
За даними Геологічної служби США, землетрус у Марокко стався на відносно невеликій глибині – всього лише 18,5 кілометра у гірському районі Ігіл. Магнітуду природного лиха оцінили у 6,8 одиниці за шкалою Ріхтера.
Марокканські ЗМІ зазначили, що епіцентр землетрусу був у горах Високий Атлас. Зокрема, найближчим місцем до цих висот є населений пункт Адассіл у провінції Ель-Хауз, що входить до регіону Марракеш – Сафі.
Де розташований епіцентр землетрусу в Марокко: дивіться карту
Варто зазначити, що гірський хребет Високий Атлас розташований приблизно за 72 кілометри на південний захід від міста Марракеш. Воно є найбільш туристичним місцем у країні.
Що відомо про землетрус в Марокко
- Масштабний за останні сто років землетрус у Марокко стався пізно ввечері 8 вересня. Внаслідок цього в країні були зруйновані історичні будівлі, які є частиною світової спадщини ЮНЕСКО.
- Очевидці зазначали, що будівлі після землетрусу "складалися за кілька секунд". Водночас медичні служби не могли повністю впоратися з жертвами й постраждалими внаслідок землетрусу у Марокко, оскільки їхня кількість була великою.
- Наразі відомо про понад 600 жертв внаслідок природного лиха у Марокко. Однак ця кількість може збільшуватися, оскільки рятувальники не можуть дістатися найбільш пошкоджених місць через завали на дорогах Марокко.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що наразі інформації щодо жертв серед українців у Марокко немає. Однак посольство комунікує з владою Марокко, щоб перевірити цю інформацію.