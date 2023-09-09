Жахливий землетрус перетворив Марокко на руїни: все, що відомо про стихійне лихо

Марокко у ніч на 9 вересня сколихнув потужний землетрус. Сильні поштовхи перетворили колись імперське місто Марракеш на руїни.

Стихійне лихо забрало життя кілька сотень людей. Все, що відомо про землетрус, жертв, постраждалих, наслідки руйнувань – повідомляє 24 Канал.

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Де та коли стався землетрус

У Марокко, що на півночі Африки, у ніч проти 9 вересня стався потужний землетрус. Його зафіксували за 16 кілометрів від населеного пункту Талат. Сейсмологи повідомили, що епіцентр підземних поштовхів був у гірському хребті Високий Атлас, що приблизно за 72 кілометри від колишнього імперського міста Марракеш, у місті Ігіл у провінції Аль-Хауз регіону Марракеш-Тенсіфт-Ель-Хауз.

Епіцентр землетрусу в горах Марокко: дивіться на карті

Як пояснили фахівці, такі руйнування землетрус спричини тому, що поштовхи були на відносно невеликій глибині – усього 18,5 кілометрів. До слова, землетрус у цій частині країни не є несподіванкою. Проте поштовхи, більші ніж 6 балів, не фіксували від 1900 року.

Землетрус сколихнув відразу кілька провінцій в Марокко:

Аль-Хауз,

Уарзазат,

Марракеш,

Азілал,

Чічауа,

Тарудант.

Варто наголосити, що місцеві сейсмологи оцінили підземні поштовхи в епіцентрі землетрусу у 7,2 балів. Водночас фахівці США заявили про землетрус у 6,8 бали.

Як починався землетрус у Марокко: дивіться відео

Руйнування після потужного землетрусу

Наразі тривають пошуково-рятувальні операції, надзвичайники з усієї країни надають допомогу постраждалим та розбирають завали. Станом на зараз відомо про значні руйнування у місті Марракеш. Землетрус буквально перетворив місто в руїни.

Місцева влада повідомила, що стихійне лихо значно пошкодило історичні оборонні споруди колись імперського міста. Марракеш оточений системою земляних валів, які створили ще у XII столітті як оборонні стіни. Ця система захищала райони Медіни. Оборонні стіни збереглися до сьогодення й були історичною пам'яткою.

Землетрус пошкодив оборонні споруди Марракеша: дивіться відео

На межі зникнення опинилася й Аль-Кутубія – це найбільша мечеть та одна з найвизначніших пам'яток Марракешу. Вона розташована неподалік від центрального майдану міста, Джамаа-аль-Фна, та оточена великими садами. Є частиною Медини Марракешу (назва історичного центру в деяких містах Північної Африки) та входить з нею до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Аль-Кутубію, яка заввишки 77 метрів, створили у 1147 році. Після землетрусу у мережі опублікували кадри задимлення біля мечеті. Наразі невідомо, наскільки пошкоджена Аль-Кутубія, але повідомлялося, що з-під завалів в мечеті діставали постраждалих.

Мечеть Аль-Кутубія після землетрусу: дивіться відео

Окрім історичних та архітектурних пам'яток постраждала цивільна інфраструктура. Сотні будинків було зруйновано за кілька секунд. Люди у мережі публікували кадри, як стихійне лихо перетворювало місто у руїни.

Будинки руйнувалися за секунди: дивіться відео

Один з користувачів мережі опублікував кадри з помешкання у момент землетрусу. Поштовхи були такої сили, що будинок та всі меблі у ньому потужно хитало, а зі стін та стелі падали уламки.

Землетрус у Марокко всередині будівлі: дивіться відео

Руйнування після землетрусу в Марокко – дивіться в галереї

Реакція влади Марокко та рятувальні роботи

Міністр внутрішніх справ Марокко Мохамед Хассад після землетрусу відразу звернувся до громадян. Його звернення транслювали на всіх телеканалах. Він заспокоїв людей та закликав не панікувати – усі можливі ресурси спрямовані на ліквідацію наслідків смертельного землетрусу.

Влада звернулася з проханням до людей здавати по можливості кров, аби допомагати постраждалим. Їхня кількість збільшується з кожною хвилиною, тому кров необхідна постійно.

На державному телеканалі країни Al Aoula повідомили, що рятувальні групи в Марокко наразі не можуть дістатися до районів, які найбільше постраждали від землетрусу. Причина у тому, що прилеглі дороги сильно пошкоджені й заблоковані. Спочатку рятувальникам необхідно розібрати ці завали, щоб дістатися до людей та надати їм допомогу.

Що відомо про жертв та постраждалих

На9 вересня кількість жертв збільшилася до, поранених –. У МВС Марокко повідомили, що стан 205 постраждалих оцінюють як критичний. Станом навідомо прочерез землетрус. Кількість поранених також зросла до. Серед них – стан 51 постраждалого оцінюють як критичний.

На ранок 9 вересня було відомо про щонайменше 296 загиблих та 150 поранених унаслідок страшного землетрусу. За кілька годин кількість жертв збільшилася майже вдвічі.

У мережі публікують кадри, як постраждалим надають допомогу. Оскільки таких сотні, то першу медичну допомогу їм надають просто посеред вулиць. Там розстелили ковдри, а місцями – канапи.



Постраждалим надають допомогу серед вулиць / Фото з соцмереж



Після землетрусу постраждалим надають допомогу просто неба​ / Фото із соцмереж



Реакція світу на трагедію в Марокко

На смертоносний землетрус відреагували вже у багатьох кранах. Першою свою допомогу запропонувала Індія. Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей внаслідок землетрусу в Марокко. Він побажав постраждалим швидкого одужання, а також заявив, що Індія готова усіляко допомагати Марокко.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також висловила співчуття у зв'язку з жахливим землетрусом.

Усім серцем з марокканським народом перед обличчям жахливого землетрусу, який минулої ночі забрав сотні життів. Мої думки з родинами загиблих, пораненими, яким я бажаю якнайшвидшого одужання,

– написала вона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму дописі підкреслив, що з Марокко прийшла жахлива звістка. Нині всі думки – з жертвами руйнівного землетрусу. Від усієї Німеччини він висловив співчуття всім, хто постраждав від цієї катастрофи.

У Міністерстві закордонних справ Франції також висловили співчуття марокканському народу.

Президент України Володимир Зеленський від імені українського народу висловив співчуття та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття Його Величності Королю Марокко Мохаммеду VI, рідним і близьким жертв жахливого землетрусу в регіоні Марракеш. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Марокко в цей важкий час,

– мовиться у його дописі.

В ООН заявили, що "глибоко засмучені" через страшний землетрус. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік наголосив, що Організація готова надати допомогу Марокко.

Чи були українці серед постраждалих

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі інформація щодо того, чи постраждали українці внаслідок землетрусу в Марокко, перевіряється.

МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на "гарячу лінію" українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90,

– наголосили в МЗС.