Вдруге за місяць: біля Полтави знову стався землетрус

У Полтавському районі сейсмологи зафіксували підземні поштовхи в ніч проти 16 лютого. Магнітуда землетрусу була слабка, за класифікацією він відноситься до невідчутних.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Що відомо про землетрус на Полтавщині

У Полтавському районі часто виникають незначні землетруси. На щастя, вони не несуть руйнувань та майже не відчуваються. Один з таких стався о 00:48 16 лютого. Підземні поштовхи на глибині 2 кілометри відбувалися в районі села Браїлки. Магнітуда землетрусу була 3,1 за шкалою Ріхтера.

Люди не відчувають поштовхи такої магнітуди. Однак якщо жителі відчували землетрус у цей час, про свої відчуття можна розповісти сейсмологам за посиланням. Уся отримана інформація допоможе їм вивчати енергетичні параметри землетрусу.

Коли в останнє фіксувалися землетруси в Полтавській області