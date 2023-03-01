Дослідник-аматор, який передбачив лихо в Туреччині, прогнозує "мегаземлетрус" у Росії

Френк Хугербітс став відомим на весь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про "мегаземлетрус" у Росії.

Хугербітс наголосив, що цей землетрус може відбуватися у перший тиждень березня 2023 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови.

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За словами Хугербітса, світ має насторожитися. Загроза – дуже велика.

Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій,

– заявив Хугербітс.

Що відомо про Хугербітса

Хугербітс став відомий на весь світ завдяки своєму попередженню про землетруси у Туреччині та Сирії. На чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас Хугербітс не має науково ступеня. Він – дослідник-аматор.

Дехто називає чоловіка шахраєм. Коли Туреччину та Сирію сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей, Хугербітс висловив співчуття рідним загиблих.

Тим часом Олександр Кендзера – заступник директора Інституту геофізики НАН – розповідав, що у часі землетруси передбачити неможливо. У Геологічній службі США також на цьому наголошували. Неможливо встановити, коли планету сколихне той чи інший землетрус.

Окрім того, спростували припущення, яке активно поширюють у мережі, що землетруси начебто відбуваються у відповідь на вирівнювання планет або інші явища в Сонячній системі. Наголосили, що ці дослідження "не мають загальновизнаної наукової цінності".