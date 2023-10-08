Афганістан сколихнув потужний землетрус: вже понад 2 тисячі жертв

На заході Афганістану поблизу кордону з Іраном стався потужний землетрус. Унаслідок цього було зруйновано кілька сіл приблизно за 40 кілометрів від міста Герат.

Землетрус стався магнітудою 6,3. Багато будівель було пошкоджено, а люди опинились під завалами.

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Афганістан сколихнув потужний землетрус

Відбулося щонайменше три потужні підземні поштовхи. Директор провінційної лікарні Герата повідомив, що щонайменше 255 осіб загинули та майже 500 отримали поранення.

Наслідки землетрусу в Афганістані / фото із соцмереж

Згодом стало відомо, що через землетрус в Афганістані загинули понад 2 тисячі осіб і отримали поранення понад 9 000.

2053 людини загинули, 9240 – поранено та 1329 будинків пошкоджено або зруйновано,

– повідомила речниця Міністерства стихійних лих Мулла Джанан Сайек.



Наслідки землетрусу в Афганістані / фото Shutterstock



Землетрус в Афганістані / фото Shutterstock

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Зауважимо, що Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в гірському хребті Гіндукуш, оскільки він розташований поблизу стику Євразійської та Індійської тектонічних плит.

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