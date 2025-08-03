У Нью-Йорку та Нью-Джерсі стався землетрус: чи є пошкодження
- У Нью-Йорку та Нью-Джерсі стався землетрус магнітудою 3,0, епіцентр якого був у Гасбрук-Гайтс, Нью-Джерсі, на глибині шість миль.
- Інформації про пошкодження або постраждалих немає, хоча поштовхи відчувалися в різних частинах Нью-Йорка і Нью-Джерсі, включаючи Мангеттен та Стейтен-Айленд.
Невеликий землетрус сколихнув частини штатів Нью-Джерсі та Нью-Йорк о 22:18 за місцевим часом. Поштовхи відчувалися, зокрема, у північній частині Мангеттена.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Post.
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Що відомо про землетрус у Нью-Йорку?
Згідно з даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 3,0 залягав на глибині шість миль під землею в районі Хасбрук-Хайтс, Нью-Джерсі. Стихійне лихо сталося в суботу, 2 серпня, увечері.
Офіційні особи зазначили, що інформація про пошкодження чи постраждалих не надходила.
Поштовхи відчувалися у північній частині Мангеттена, зокрема в районі Геллс-Кітчен, а також у Рівердейлі та навіть на Стейтен-Айленді.
Землетрус стався в Нью-Джерсі, поблизу Хасбрук-Хайтс / Фото Геологічної служби США
Одна з мешканок штату Нью-Джерсі розповіла, що в деяких місцях поштовхи тривали до 10 секунд, коротші струси були також зафіксовані в Натлі.
Це звучало, як гучний вибух, після якого будинок струсонуло. Тривало близько двох секунд. Я вже переживала два землетруси у Нью-Йорку та Нью-Джерсі, але цей був найсильнішим. Раніше я ніколи не чула, щоб землетрус супроводжувався таким глухим ударом,
– розповіла місцева мешканка.
Чоловік, який у час події перебував у Стейтен-Айленді, розповів, що землетрус відчувався, ніби автомобіль влетів у бік будинку – дім хитався.