Система Google не попередила мільйонів людей про землетрус у Туреччині 2023 року

У 2023 році Туреччину сколихнув смертоносний землетрус 6 лютого. У цей день система раннього оповіщення про землетруси компанії Google не змогла точно попередити людей про небезпеку.

Смертельний землетрус забрав 55 тисяч життів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що в Google кажуть про подію?

У технологічному гіганті Google визнали, що система раннього оповіщення про землетруси не змогла точно попередити людей під час смертельного землетрусу в Туреччині у 2023 році.

10 мільйонів людей у радіусі 158 кілометрів від епіцентру могли б отримати найвищий рівень сповіщення від Google з попередженням до 35 секунд, щоб знайти укриття. Втім, було надіслано лише 469 сповіщень "Вжити заходів" для першого землетрусу магнітудою 7,8.

Система раннього попередження від Google працювала в день землетрусу, але недооцінила силу поштовхів.

Ми постійно вдосконалюємо систему на основі досвіду з кожного землетрусу,

– каже представник компанії.

У день землетрусу пів мільйона людей отримали менш серйозне сповіщення – для "легкого струсу", яке не привертає увагу користувача так, як основне повідомлення.

Зверніть увагу! Система, що має назву Android Earthquake Alerts (AEA), керується безпосередньо Google, а не урядами країн. Вона працює на пристроях Android, які становлять понад 70% мобільних телефонів у Туреччині. Система доступна майже в 100 країнах та описується Google як "глобальна страхувальна сітка", яка часто працює в країнах, де немає інших систем попередження.

Унаслідок смертельного землетрусу загинули понад 55 тисяч людей. Ще понад 100 000 людей було поранено. Багато хто спав у багатоповерхівках, що обвалилися.