Не пройшло і дня: у Туреччині зафіксували новий землетрус

У Туреччині вчергове зафіксували потужний землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи відчули 24 лютого у центральній частині держави, в провінції Коньї.

Трапилося це близько 17:00 за місцевим часом. При цьому осередок землетрусу був зафіксований на глибині близько 7 кілометрів від землі.

Варте уваги Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до понад 49 тисяч

Наслідки нового землетрусу

Повідомляється, що сила поштовхів становила 4,3. А відчули їх у місті Ереглі, яке стало епіцентром події.

На щастя, цього разу повідомлень про руйнування та жертв внаслідок надзвичайної ситуації не надходило. Однак на місцях проводиться сканування.

Швидше одужуйте, наші співгромадяни, які відчули землетрус,

– написали у Губернаторстві Коньї.

Попередній землетрус не минувся без наслідків

Зазначимо, що 23 лютого у Туреччині відбувся землетрус в одному з найбільш постраждалих від попередніх землетрусів регіонів, у Хатаї. Його відчули прилеглі до Хатая провінції.

Ці підземні поштовхи зруйнували кілька будинків у провінції, однак більш конкретні дані не повідомлялися. На щастя, за попередніми даними не було інформації про жертв чи постраждалих.

Землетруси у Туреччині