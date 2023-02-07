Пробув під завалами 22 години: у Туреччині врятували 3-річного хлопчика

6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус. З-під завалів дістали 3-річного хлопчика, який дивом вижив.

3-річний Міран перебував під завалами будинку понад 20 годин. Рятувальникам вдалось дістати хлопчика.

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У Туреччині врятували маленького хлопчика

Як стало відомо, 3-річний Міран перебував під зруйнованою будівлею в Малатьї 22 години. Пожежники Сівасу врятували його та ще одного чоловіка – 26-річного Абдуллу.

Після цього врятованих хлопчика та чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Пошуково-рятувальні роботи по всьому місту Малатья тривають безперервно.



Хлопчика дістали з-під завалів / Скриншот



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