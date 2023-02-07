Пробув під завалами 22 години: у Туреччині врятували 3-річного хлопчика

7 лютого 2023, 10:01
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Джерело:

CNN TÜRK

6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус. З-під завалів дістали 3-річного хлопчика, який дивом вижив.

3-річний Міран перебував під завалами будинку понад 20 годин. Рятувальникам вдалось дістати хлопчика.

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У Туреччині врятували маленького хлопчика

Як стало відомо, 3-річний Міран перебував під зруйнованою будівлею в Малатьї 22 години. Пожежники Сівасу врятували його та ще одного чоловіка – 26-річного Абдуллу.

Після цього врятованих хлопчика та чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Пошуково-рятувальні роботи по всьому місту Малатья тривають безперервно.


Хлопчика дістали з-під завалів / Скриншот


Також врятували чоловіка / CNN TÜRK

Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: що відомо

  • На південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3.

  • Внаслідок стихії постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

  • На сирійському боці кордону землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, де проживає приблизно 4 мільйони осіб.

  • Загалом кількість поранених у двох країнах зросла до 19 245 осіб, загиблих – до 4 214 людей.

  • У турецькому місті Малатья, де землетрус приніс масштабні руйнування, рятувальники розбирають завали у складних погодних умовах.

  • Однією з жертв стихійного лиха стала сестра прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса. Крім жінки, загинули ще її 11 дітей та онуків.

  • Через трагедію у Туреччині Ердоган оголосив національний 7-денний траур.

Автор: Софія Ковнір