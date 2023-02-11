Провели під завалами 115 годин: у турецькому Газіантепі врятували вагітну жінку та її доньку

У Туреччині тривають рятувально-пошукові роботи. Дивом, через 115 годин з моменту землетрусу, з-під завалів врятували вагітну жінку та її донечку. Сталося це у Газіантепі.

Моторошні землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію, забрали десятки тисяч життів. Їх уже охрестили "катастрофою століття". Попри страшенні цифри, рятувальники продовжують невтомно боротися за життя кожного, хто міг опинитися у бетонних пастках поруйнованих будівель.

Дивіться також Будинки та нафтові резервуари: супутникові знімки показують жахливі руйнування в Туреччині

Жінка пробула під завалами 115 годин

Так, групи спеціальних операцій поліції та пошуково-рятувальні різних неурядових організацій розбирали завали одного з будинків у Газіантепі. На вулиці Хільмі Кутлубай вони почули звуки, які свідчили, що під зруйнованою будівлею ще є хтось живий. Як з'ясувалося, у бетонному полоні була вагітна Західе Кая. На щастя, її вдалося витягнути.

Вагітна жінка пробула під завалами 115 годин: дивіться відео

Жінку відразу ж доправили до лікарні. А її рідні подякували губернатору Сірнаку Осману Білгіну, котрий саме був у тому районі в момент, коли врятували Західе Каю. Зауважимо, що невдовзі з-під завалів вдалося витягнути живою і її 6-річну донечку Кюбру.

Вдалося врятувати 10-денне немовля

Напередодні ми розповіли, що турецьким рятувальним вдалося дістати з-під завалів дитину та її матусю. Стася це у провінції Хатай, що на півдні країни. Матір зі своїм 10-денним синочком перебували у бетонній пастці понад 90 годин. На щастя, зараз їхньому здоров'ю ніщо не загрожує.

10-денний хлопчик, на ім'я Ягіз, провів майже половину свого життя, застрягши під бетонними плитами, перш ніж його витягли з руїн південної турецької провінції Хатай,

– констатують видання.

З-під завалів дістали українку з синочком

Також стало відомо про те, що рятувальникам вдалося деблокувати українку, а також її 4-річного синочка. На щастя, життю Олени та її сина вже нічого не загрожує. За словами медиків, вони у задовільному стані.

Станом на 20:53 10 лютого підтверджено 23 766 жертв землетрусів, передає Sky News. У Туреччині загинуло 20 213 людей, а в Сирії – 3 553. Пошуково-рятувальні роботи тривають.