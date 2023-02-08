Сейсмолог пояснив, чи можна було передбачити землетрус у Туреччині й врятувати людей

Туреччина та Сирія оговтуються від смертоносного землетрусу, який вже забрав життя понад 11 тисяч людей. На жаль, запобігти трагедії було неможливо.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера. Він відповів, чи можна було передбачити трагедію у Туреччині й врятувати людей.

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Сейсмолог НАН розповів, чому говорять, що можна було запобігти втратам

На жаль, ні. Протилежну інформацію поширюють лише для того, щоб збурити суспільство й зацікавити журналістів так званими "дослідженнями",

– сказав Олександр Кендзера.

Крім того, Олександр Кендзера раніше в коментарі 24 Каналу заявляв, що в Туреччині знали, які можуть бути землетруси. Однак, за словами сейсмолога, у Туреччині не провели достатньо роботи, щоб переконатися, що будинки будуть сейсмостійкими.

Що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії